Fabrizio They

Sempre insiemeLo annunciano Marzia con Maurizio, Alessandra con Ivano, Daniela con Massimo, Virginia, i nipoti Fabio con Chiara, Chiara con Marcello, Diletta, Davide, Felicia, Ettore ed Enea.I funerali si svolgeranno domani 7 dicembre alle ore 10.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa del Corpus Domini, indi al tempio della Cremazione.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 dicembre 2017Ï Luisa e famigliaÏ Miranda, Claudio, Alessandra, LucaMarisa, Nicola, Gabriella Mazzani sono vicini a Daniela per la perdita del caro fratello6 dicembre 2017Le famiglie Corradini Aldo e Corradini Laura sono vicine con affetto ai famigliari per la perdita del caro6 dicembre 2017Sonia, Ireneo e Annamaria Bernardi partecipano al dolore dei familiari per la perdita del caro6 dicembre 2017