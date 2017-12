Adelina Zanni

È mancata dall'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio la figlia Vilma con Luigi, i nipoti Marco e Luca.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 11.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Bernardo, indi proseguirà per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.7 dicembre 2017Ï Maurizio, Rita e Alex PettenatiÏ Cosetta e RenzoÏ Gianni e LedaÏ Maura e PieroÏ Amedeo, Teresa, BenedettaÏ Rina Pettenati e Franco Pellegrisei stata una mamma e nonna meravigliosa.Grazie per l'amore che ci ha donato.Vilma, Marco e Luca.7 dicembre 2017Lidia, Daniela, Brunella e famiglie sono vicine a Vilma e famigliari per la perdita della cara mamma7 dicembre 2017Giancarlo Allodi e famiglia sono vicini a Vilma per la scomparsa della cara7 dicembre 2017Condomini ed Amministratore del condominio «Zafferano» partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa della cara signora7 dicembre 2017