Aldo Gradella

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio la figlia Margherita con Claudio, la nipote Barbara con Giovan Battista, Giulia e Maria Vittoria, il fratello Giovanni con Cristina e Andrea, parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30 partendo dalla Casa di Cura città di Parma per la Chiesa dello Spirito Santo (via Sant'Eurosia) per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore ad Eugenia e alle sue figlie per le cure prestate.7 dicembre 2017Ï Famiglie Neghelli Andrea e Paolo BertozziÏ Famiglia Ablondi MarcoÏ Famiglia Bertani MarioÏ Gabriele e Cristina FornariIl fratello Giovanni con Cristina ed Andrea con Flavia sono vicini a Margherita e famiglia per la scomparsa del caro7 dicembre 2017I condomini e l'amministratore del condomino Magna Pax si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del signor7 dicembre 2017Sergio, Angelo e Luisa Borra partecipano al lutto dei familiari per la perdita del caro7 dicembre 2017