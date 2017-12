Teresa Sanitate

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Lo annunciano con dolore i figli Bernardina, Isabella e Domenico, il genero, la nuora, ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 7 c.m. alle ore 15.00 nella chiesa di SS Stimmate di via Montanara in Parma, indi al cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Casa di Riposo Italo Poli di Fontanelle.7 dicembre 2017Ï Alice Milano, Folco, Claudia e GiuseppeIl Presidente, il Consiglio Direttivo, i ragazzi del gruppo Musici e Sbandieratori, e tutti i contradaioli della Contrada «Trinità», si stringono con affetto al Dido e porgono sentite condoglianze per la perdita della mamma7-12-2017Maxi, Ombry, Giorgio, Fabrizio e Federico sono vicini all'amico Dido per la perdita della cara mamma7 dicembre 2017Giovanni, Mariapia, Gabriele, Angela e Samuele porgono a Isabella e famigliari le più sentite condoglianze per la perdita della caradicembre 2017I condomini e l'amministratore del condominio «Azalea» di via Zanguidi 4 e T Bardea 1/3 partecipano al dolore della famiglia per la perdita della signora7 dicembre 2017