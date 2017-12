Altina Maestri

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Enrica con Gabriele, Adriano con Betti, i cari nipoti Greta, Virginia, Stefano, Romina, Francesca, Carlotta e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, 7 dicembre alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la Chiesa di Vicomero indi al Cimitero di San Siro di Torrile.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.7-12-2017Ï M.Teresa, Mirca e Marzia RossoliniÏ Famiglia Ferrara FilippoÏ Vittorio e SabrinaÏ Viviana e Brenno SaccaniÏ Gian Paola e Alessia MugnaiÏ Agostino Zanardi e fam.Resterai sempre nei nostri cuoriCiao Nonnati vogliamo bene.Carlotta, Francesca, Romina.7 dicembre 2017La famiglia Reverberi Zucchi è vicina ad Adriano ed Enrica per la perdita della mamma7 dicembre 2017Giovanni Giampietri e famiglia con Beatrice e Laura partecipano al dolore di Enrica, Adriano e famiglie per la scomparsa della cara7 dicembre 2017Ci stringiamo con immenso affetto a Enrica, Adriano e nipote per la scomparsa della caraCarla, Paolo e Andrea.7 dicembre 2017Bruno e Rosa con i fratelli Ferrari sono vicini ad Enrica, Gabriele, Greta, Virginia e familiari per la scomparsa di7 dicembre 2017