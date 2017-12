Albertina Gilioli

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Loredana e Giuseppe, il nipote Alessandro e Marika e parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 9 dicembre partendo alle ore 9.30 dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di Maria Immacolata indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 presso la stessa Chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla signora Gloria per le amorevoli cure prestate.8 dicembre 2017Ï Tiziano e Rita Togni e FabrizioCiaomi mancheranno la tua battuta e il tuo sorriso, sempre presenti nonostante tutto.Riposa in pace.Tuo fratello Franco.8-12-2017Ciao ziaè stato un privilegio averti accanto, sei stata un esempio di forza, pazienza e saggezza.Grazie.Sarai sempre nei nostri cuori.Roberta e Silvia.8-12-2017Le famiglie del Condominio di via Gibertini n 22 sono vicine a Giuseppe e Loredana per la morte della loro amatissima mammadonna eroica per la sua abnegazione materna.8 dicembre 2017Cetta, Gianni, Luca ed Elisabetta sono vicini nel dolore a Loredana, Giuseppe ed Alessandro, per la scomparsa di8 dicembre 2017