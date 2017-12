Iolanda Piazza

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 99Ne danno il triste annuncio i figli Romano con Stella, Vincenzo con Alba, Roberta con Giuliano, Nadia con Lino, nipoti, pronipoti la cognata Maria e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 9 dicembre alle ore 13.30 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la Chiesa Parrocchiale di Maria Immacolata, indi per il Cimitero di Marore.Questa sera alle ore 21.00 nella stessa Chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Zennaro e alla signora Halina.Un grazie di cuore alla nuora Alba per le amorevoli cure prestate.8 dicembre 2017Ï Mirella, Marcello, Lalla e famigliaÏ Famiglia Greblo e AdorniÏ Cristina, Emilio e famigliaÏ Faelli Egiziana e IlariaÏ Fam. Elsa, Nino, Marco MorettiÏ Mariella, Marco MelliÏ Famiglia MancastroppaElvezio e la famiglia partecipano al dolore di Romano, Vincenzo, Roberta Nadia e i parenti tutti nel ricordo affettuoso della cara8 dicembre 2017Cara ziaè stato talmente bello averti per tutti questi anni perchè abbiamo tanti bei ricordi da custodire nel cuore.Ora ti accompagni il nostro grande lungo dolcissimo abbraccio.Siamo vicini affettuosamente a Vincenzo, Alba, Filippo, Romano, Roberta, Nadia e familiari.Vanna, Pippo, Alessia, Raffaele.8 dicembre 2017Cara ziaavrai sempre un posto nel nostro cuore.Siamo vicini a Vincenzo, Alba, Romano, Roberta, Nadia e famigliari con tanto affetto.Luisella Daniele, Vittorio e Francesca.8 dicembre 2017Gli amici Paola e Luciano, Cristina e Valter, Tina e Mirco, Franca e Marco e Flavia partecipano al lutto di Vincenzo ed Alba per la scomparsa di8 dicembre 2017Rosetta e famiglia, Flavio, Marina e famiglia, Iolanda partecipano al lutto di Vincenzo, Alba e famiglia Faelli per la perdita della cara8 dicembre 2017Le famiglie e l'amministratore del Condominio Stella di Via Cassio Parmense, 6/2 partecipano al dolore dei familiari e sono loro vicini per la scomparsa della signora8 dicembre 2017