Franca Minardi

Improvvisamente è mancata all'affetto dei suoi caridi anni 67Ne danno il triste annuncio la figlia Laura con Antonello, le nipotine Ginevra e Vittoria, il fratello Giancarlo con Adriana, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 9 dicembre alle ore 13.30 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa parrocchiale di Collecchio.Le ceneri saranno successivamente tumulate nel cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 in chiesa a Collecchio.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.8-12-2017Ï Fam. Sergio SchivazappaÏ Fam. Nello, Antonella DelmonteÏ Fam. Monia, Fabrizio GiovatiÏ Fam. Giovanni Mora e figliÏ Paolo e Bruna BerniniLo zio Dante con Anna Maria, profondamente commossi, si uniscono al dolore di Laura per l'improvvisa perdita della cara mamma8 dicembre 2017Gli zii Marisa e Giovanni, la cugina Sara con Mirco e la piccola Alice commossi partecipano al dolore di Laura per l'improvvisa scomparsa della cara mamma8 dicembre 2017Il Gruppo di amici di San Prospero: Nando, Flavio, Claudio, Roberto, Eugenio, Giorgio, Donato, Enzo, Marco, Bruno, Nerio con le rispettive famiglie si uniscono al dolore della figlia Laura per la perdita della nostra cara amica8-12-2017Roberta e Silvia dello Studio CSGA sono vicini a Giancarlo e famiglia per la perdita improvvisa della sorella8 dicembre 2017