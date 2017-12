Marcella Bulla

È salito in cielo il nostro angelo meravigliosoImmensamente addolorati ne danno il triste annuncio le figlie Patrizia con Cesare e Rita con Paolo, gli adorati nipoti Costanza e Giovanni, la sorella, i fratelli, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 9 dicembre alle ore 12.00 presso la chiesa parrocchiale di Sorbolo, indi al cimitero di Piacenza.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, venerdì 8 dicembre alle ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Sorbolo.Un grazie al Dott. Giuseppe Contento e a tutto il personale medico e paramedico dell'Ospedale Piccole Figlie di Parma.Non fiori ma opere d bene.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.8 dicembre 2017Ï Lucia BonardiÏ Fam. Mario, Mara BarbaciniÏ Fam. Silvia, Roberto ReÏ Petriccioni ToninoÏ Francesca, Luciano MottaÏ Famiglia MontiÏ Daniela, Maurizio Bianchi e figliÏ Luisa Tempestasei stata una mamma straordinaria.Ci hai donato tutta te stessa senza mai risparmiarti.Sarai la nostra guida ora e per sempre.Patrizia e Rita.8 dicembre 2017CiaoUn affettuoso ricordo.Luisa, Enrico Cocconi.8 dicembre 2017Grazie adorataper esserti presa cura di noi con tanto amore.Grazie per averci aiutato a crescere.Grazie per averci insegnato i veri valori della vita.Costanza e Giovanni.8 dicembre 2017Il Presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Alberto Figna, il Comitato di Presidenza, il Consiglio Direttivo, il Direttore Cesare Azzali ed il Personale tutto partecipano al grave lutto che ha colpito la Dott.ssa Patrizia Ginepri per la scomparsa della madre signora8 dicembre 2017Il Presidente del Gruppo delle Imprese Artigiane Giuseppe Iotti, i vice Presidenti, il Consiglio Generale, il Segretario Generale Maurizio Caprari ed il Personale tutto esprimono vivo cordoglio alla Dott.ssa Patrizia Ginepri per la scomparsa della mamma signora8 dicembre 2017Il Presidente della Fiasa Roberto Catelli, il Segretario Alberto Savina, il Vice Segretario Piergiorgio Ricchetti ed i Colleghi tutti della Fiasa, esprimono vivo cordoglio alla Dott.ssa Patrizia Ginepri per la scomparsa della mamma signora8 dicembre 2017Antonella Delgesso e Chiara Minetti sono vicini a Patrizia per la perdita della cara mamma8 dicembre 2017Il presidente, il vicepresidente, l'amministratore delegato, i consiglieri e i sindaci del gruppo «Gazzetta di Parma» sono vicini a Patrizia Ginepri nel dolore per la scomparsa della madre signora8 dicembre 2017Il direttore, il vice direttore, i giornalisti, i collaboratori e i corrispondenti tutti della «Gazzetta di Parma» partecipano con profondo cordoglio al grave lutto di Patrizia per la scomparsa della madre signora8 dicembre 2017Ï Italo AbelliÏ Paolo Maria AmadasiÏ Georgia AzzaliÏ Francesco BandiniÏ Davide BarilliÏ Michele BrambillaÏ Carlo BrugnoliÏ Vanni ButtasiÏ Chiara CaccianiÏ Michele CeparanoÏ Paolo FerrandiÏ Anna Maria FerrariÏ Laura FrugoniÏ Katia GoliniÏ Gabriele GrasselliÏ Paolo GrossiÏ Paola GuatelliÏ Roberto LongoniÏ Filiberto MolossiÏ Francesco MonacoÏ Paolo Emilio PaccianiÏ Luca PelagattiÏ Mara PedrabissiÏ Stefano PileriÏ Sandro PiovaniÏ Andrea PonticelliÏ Claudio RinaldiÏ Katia SalviniÏ Matteo ScipioniÏ Leonardo SozziÏ Massimo SperindèÏ Aldo TagliaferroÏ Monica TiezziÏ Mara VaroliÏ Andrea VioliÏ Emilio ZucchiÏ Gian Luca ZurliniIl direttore generale, i dipendenti e i collaboratori di «Publiedi Srl» sono vicini a Patrizia Ginepri nel dolore per la scomparsa della madre signora8 dicembre 2017Le Rsu delle «Gazzetta di Parma» partecipano al lutto di Patrizia Ginepri per la scomparsa della madre signora8 dicembre 2017Il personale amministrativo e poligrafico e tutti i colleghi della «Gazzetta di Parma» si stringono con affetto a Patrizia Ginepri per la scomparsa della madre signora8 dicembre 2017Il direttore, i giornalisti, i tecnici e il personale tutto di Radio Tv Parma si stringono con affetto a Patrizia Ginepri per la scomparsa della madre signora8 dicembre 2017Sono vicina a Rita, Patrizia e famigliari per la perdita della cara mammala cui forza e il generoso amore riscalderà sempre il mio animo.Annunciata e famiglia.8 dicembre 2017Romana e Silvia partecipano al dolore di Patrizia, Rita e famigliari per la scomparsa della loro cara mamma8 dicembre 2017<+T>Antonio, Nadia, Matilde, Rossana, Massimo, Valentina, Rocco e Lucia si stringono commossi a Patrizia, Rita e famiglie, per la scomparsa della cara mamma8 dicembre 2017<+T>I colleghi di «CDM Tecnoconsulting» e «Pivotal Italia» partecipano al dolore di Rita e famiglia per la scomparsa della mamma8 dicembre 2017<+T>Ciao<+T1>Marcellaamica mia, mi mancherai.<+T>Mirella.8 dicembre 2017<+T>Federico, Fabrizio, Michela e Francesca stringono in un affettuoso abbraccio Costanza, Patrizia e Rita nel triste momento della scomparsa di<+T1>Marcella Bulla<+T1>ved. Ginepri8 dicembre 2017<+T>Il presidente e gli amministratori di «CDM», Antonio Carta, Antonio Riso, Davide Cantoni con le rispettive famiglie, si uniscono a Patrizia e Rita nel dolore per la perdita della cara mamma sig.ra<+T1>Marcella8 dicembre 2017<+T>Siamo particolarmente vicini a Patrizia, Rita e famigliari tutti per la scomparsa della cara mamma<+T1>Marcella<+T>Ignazio, Teresa, Daniela, Marco Girotti.8 dicembre 2017<+T>La mamma Erminia Gherri con i figli Giulio, Giorgio e Giancarlo sono vicini a Rita e Patrizia per la perdita della cara mamma<+T1>Marcella8-12-2017