Ercolina Fontana

Ci ha lasciatiNe danno il triste annuncio il marito Franco, i figli Giorgio con Fiorella, Roberto con Angela, gli adorati nipoti Emiliano, Jari, Elisa e Sabrina, con le rispettive famiglie, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 9 dicembre alle ore 15.00 nella chiesa di Sant'Evasio indi al cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.8 dicembre 2017Ï Acestilli GiacomoÏ Acestilli DavideÏ Martini- AcestilliLe sorelle Giovanna, Gabriella, Liapaola, la cognata Mimì e famiglie sono unite al dolore di Franco e figli per la perdita della cara8 dicembre 2017I condomini del Condominio «Aurora» di via D'Aragona, 5 esprimono profondo cordoglio ai famigliari per la scomparsa della signora8 dicembre 2017