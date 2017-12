Gabriella Olivieri

E' volata in cielo l'anima buona didi anni 86Ne danno il triste annuncio i figli Claudio, Rita, Maura e Roberto, le nuore, i generi, gli adorati nipoti Marco con Bea, Laura con Omar, Andrea con Ilaria, Monica con Paolo e la piccola Sveva, le sorelle, i fratelli, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 11 alle ore 14,30 presso la Chiesa di Bogolese, indi si proseguirà per il Cimitero di Sorbolo.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore vada ai medici curanti dottor Paolo Elgorni Basevi e dottor Giorgio Fiorini.Il S. Rosario verrà recitato domenica 10 alle ore 20.00 presso la Chiesa di Bogolese.Non fiori ma offerte all'AIRC.9 dicembre 2017Ï Gina e Remo RossiIl fratello Bruno, i nipoti Angelo e Alessio sono vicini a Claudio, Roberto, Rita e Maura per la perdita della caraLa morte non ci porta via completamente la persona amata, rimane sempre il suo ricordo.9 dicembre 2017I dipendenti e maestranze della Ilinox srl, con gli ex collaboratori Luciano e Silvano, sono vicini al signor Claudio Allodi e famiglia per la perdita della cara mamma signora9-12-2017Marisa, Massimiliano e Milva, Nino, Adelaide, Rosetta, Sandra e Giovanni, Fabrizio e Mariella e Alberto sono vicini a Maura e famiglia per la scomparsa della cara9 dicembre 2017Ivan Nadia, Luciano Loredana, Patrizia Giuliano, Lorella Marco, Sara Massimiliano sono vicini alla cara amica Maura e familiari per la perdita della mamma9 dicembre 2017Giuseppe, Gabriella, Luca e Frie sono vicini agli amici Claudio, Roberto, Rita e Maura per la perdita della loro mamma9 dicembre 2017Simona e famiglia partecipano al lutto di Rita, Maura, Claudio e Roberto per la perdita della cara9-12-2017Carla, Maria Cristina e Vittorina partecipano al dolore dei familiari per la perdita della cara9 dicembre 2017