Adriana Anghinolfi

È tornata alla pace dei cielidi anni 84Lo annunciano con infinita tristezza i figli Leonardo, Stefano, Alice e rispettive famiglie, gli adorati nipoti, Liliana, Milla, cognati e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 11 dicembre con partenza alle ore 9.30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Santa Maria del Rosario indi al cimitero di Vigatto (Corcagnano).Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Si ringrazia di cuore il medico di famiglia Dott. Andrea Di Gregorio e tutti coloro che le sono stati vicino.Un ringraziamento particolare a Carmen e Gloria per le amorevoli cure.10 dicembre 2017Ï Federica Di Martino e figliCiao nonnami hai fatto sentire parte di te e di voi.Mi volevi bene e io ne volevo a te.Mi mancherai.Anna.10 dicembre 2017Ciaosarai sempre con noi e continuerai a guardarci e sorriderci con amore e orgoglio, come hai sempre fatto.Carlo, Anna e Davide.10 dicembre 2017In questa dolorosa prova siamo vicini a tutti i famigliari con tutto il cuore per la scomparsa diLiliana, Lorenzo e figlie con le rispettive famiglie.10 dicembre 2017Ilaria, Marco, Alessandro, Fabrizio, Marco, Rolando e Marco sono vicini a Leonardo e Stefano per la perdita della cara10 dicembre 2017Siamo vicini a Leonardo per la perdita della cara mammaMaria, Anna Maria, Maurizio e Michela.10 dicembre 2017Piango con i figli e famigliari la perdita della carache ricorderò sempre per la generosa bontà.Roberta e famiglia.10 dicembre 2017Ci stringiamo nel dolore ad Alice, Leonardo e loro famigliari per la perdita della cara mammaSamuele, Antonella, Lorenzo, Matteo.10 dicembre 2017Grazieper il bene che mi hai voluto.Franca e famigliari.10 dicembre 2017