Anna Maria Civa

«Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo.»Matteo 11,28Ci ha lasciato l'anima dolce e buona della nostra caraCon tristezza lo annunciano le nipoti Alice e Giovanna, le sorelle Gabriella e Maria, la cognata Luisa e le rispettive famiglie.La S. Messa sarà celebrata lunedì 11 dicembre alle 10 nella chiesa di S. Paolo Apostolo indi al Tempio di Valera.Una veglia di preghiera questa sera alle 20.30 nella stessa chiesa.Un sentito grazie a Caterina e Fatima per l'amore profuso e il loro prezioso aiuto.10 dicembre 2017Ti porterò nel cuore, insieme a Dedo.E farò fiorire per te rose antiche che profumeranno delle nostre marmellate e delle nostre chiacchierate.Con immensa gratitudine e con grande amore, ciao dolce, piccola e forteAlice.10 dicembre 2017Cara piccola, dolcegrazie per esserci sempre stata.Ora sei vicino a Dedo e so che insieme continuerete a vegliare su di noi.Sei stata per noi l'amore donato, l'amore insegnato e lo sarai sempre, anche ora che non sei più.Perchè impareremo a vederti e sentirti diversamente, ma sempre, sempre accanto a noi.Con infinito affetto e riconoscenza.Giovanna.10 dicembre 2017Vittoria e Gianna partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della cara10 dicembre 2017Le famiglie del condominio Marina sono vicine ad Alice, Giovanna e famigliari per la perdita della cara10 dicembre 2017Caraci mancherai moltissimo.Paola e Salvatore.10 dicembre 2017CiaoLuisa, Stefano e Ieva.10 dicembre 2017