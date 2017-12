Norma Chiapponi

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio il marito Giancarlo, i figli Gian Luca ed Emanuela con Angelo, i nipoti Davide, Mattia e Giorgia e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 11 dicembre con partenza alle ore 13.00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Beato Carlo Andrea Ferrari indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento a tutto il personale del reparto di Angiologia dell'Ospedale Maggiore.Un grazie di cuore a chi si è prestato particolarmente.10 dicembre 2017Ï Graziella, Ester, Marisa, Tina e famiglieI condomini, l'amministratore del condominio Super Giardino 1-2-3 Piazza Deledda - Piazza Curie partecipano al dolore della famiglia per la perdita della signora10 dicembre 2017Angela, Angelo e Barbara Gandolfi ricordano con stima la signorae si stringono ai famigliari in questo triste momento.10 dicembre 2017Pupa, Carla e famigliari partecipano al lutto per la perdita della cara10 dicembre 2017