Luca Baratta

«Questo Natale non sarò con voi, ma pregherò per voi.»E' tornato alla casa del Padredi anni 45Ne danno l'annuncio il fratello Michele, i tanti amici ed i parenti tutti.I funerali saranno celebrati lunedì 11 c.m. alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Pellegrino, partendo dall'abitazione in via Matteotti, 2.Il S. Rosario sarà recitato questa sera, domenica, alle ore 20 nella stessa chiesa.Sensi di stima e gratitudine al prof. Giorgio Ragni, ai dottori Cristina e Matteo Marosi.10 dicembre 2017Ï Giorgio Pinetti, Cinzia, Sara e Cristianil tuo sorriso sarà sempre con noi, non ti dimenticheremo.Adolfo, Fernando, Silvana, Bruna, Cristina, Stefania, Roberta, Simonetta, Velleda, Nadia, Pierluigi e famiglie.10 dicembre 2017Siamo vicini a Michele per la perdita del nostro carissimo amicoClaudia, Armando, Lucia, Veronica.10 dicembre 2017