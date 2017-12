Valentina Dodi

Un Angelo è salito in cielodi anni 95Con serena tristezza lo annunciano i figli Alessio, Pierluigi con Mara, i nipoti Maria Chiara e Gian Guido Maria e la sorella Natalina.Data e ora del funerale saranno comunicate lunedì 11 dicembre alle ore 20.30 presso la chiesa di Ponte Taro ove verrà recitato il Santo Rosario.Un particolare ringraziamento al dott. Roberto Maione e a tutto il personale del reparto di Neurologia della Casa di Cura Città di Parma per le amorevoli cure prestate.10 dicembre 2017Ï Famiglia FerraboschiPaolo e Alessandra, Alberto e Clara sono vicini a Pierluigi, Mara, Gian Guido, Maria Chiara e Alessio per la perdita della cara10-12-2017Beppe, Nadia, Andrea con Marianna e Francesca con Luca partecipano al lutto di Pierluigi e Alessio per la perdita della cara mamma10 dicembre 2017