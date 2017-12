Gigina Fanesi

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 78Ne danno il triste annuncio le figlie Marina con Mauro, Roberta con Gianluca, i nipoti Matteo con Ilaria e la Piccola Greta e Michele con Silvia, i fratelli ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 11 c.m. alle ore 14 partendo dalla Sala del Commiato del S. Mauro Abate di Colorno per il Duomo, indi al locale cimitero.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un doveroso ringraziamento vada al medico di famiglia Dott. Gianluca Snelli ed al personale del S. Mauro Abate per le cure prestate.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 in Duomo.Non fiori ma opere di bene.10 dicembre 2017I cari nipoti Matteo con Ilaria e la piccola Greta, Michele con SIlvia ricorderanno per sempre con affetto l'amata nonna10 dicembre 2017Elda Tassi Marenghi con Stefano, Marina e le loro famiglie sono vicini con affetto a Marina e Roberta per la dolorosa perdita dell'amata mamma10 dicembre 2017