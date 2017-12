Marco Amadei

«Nada màs pido:el Cielo sobre mi y el Camino bajo mis pies.»Ne danno il triste annuncio la mamma Giuliana, il papà Pietro, la sorella Laura con Matteo e Mia e i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 11 dicembre alle ore 15.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Ognissanti.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.10 dicembre 2017Ï Bice e LucaÏ Anna Maria, Giorgio e famigliasei partito per un lungo cammino.Che il passo ti sia lieve e lo zaino pieno di serenità.Ti vogliamo bene.Zio Uber e zia Diva, Nadia, Filippo con Cristina e Melissa, Ilaria con Simone e Tommy, Natalia.10 dicembre 2017Ciaoci hai lasciato troppo presto.Il dolore per la tua mancanza è forte.Ti abbracciamo per questo ultimo cammino.Vanni, Stefania, Rudy, Patrizia, Carlo, Leonardo, Catarina, Danilo, Mattia, Elisa, Titty, Alessia, Barbara.10 dicembre 2017CiaoChiara, Francesca, Sonia, Monica, Barbara, Erika e Ilaria abbracciano forte Laura e famiglia.10 dicembre 2017Giuliana, Luciano, Nicola e Simona si stringono con affetto al dolore di Laura, Giuliana e Pietro per la prematura scomparsa del caro10 dicembre 2017Le belle persone non muoiono mai, e tu ci sei in ogni sorriso, in ogni raggio di sole ed all'orizzonte di ogni cammino...CiaoFilippo e Marianna.10 dicembre 2017Ciaoi ragazzi del Gruppo Oltretorrente - Piazzale Rondani 1978 porgono le più sentite condoglianze alla famiglia per la prematura scomparsa del nostro unico grande amico Marco.Amici da sempre, Amici per sempre.10 dicembre 2017Stefano e Francesca con Nicole, Filippo e i ragazzi della Pubbli Service sono vicini con affetto alla famiglia per la pedita del caroe porgono sentite condoglianze.10 dicembre 2017