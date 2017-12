Anna Antonia Acquarone

CROCEE' mancata all'affetto dei suoi cariAddolorati ne danno il triste annuncio i figli Leda, Giovanni, Massimiliano, il genero Luigi, la nuora Elena, i nipoti Carlotta, Edoardo, Alberto e i parenti tutti.I funerali avranno luogo Mercoledì 13 dicembre alle ore 9.30 partendo dalle Sale del Commiato della Manghi & Mantovani, Via Edison 7, Calerno (Villaggio Bellarosa), per la chiesa parrocchiale di S. Ilario d'Enza, indi in auto al cimitero locale.Un ringraziamento particolare a Maria Stella che ha assistito Anna negli ultimi momenti.Le sale del commiato seguiranno i seguenti orari: lunedì 11 e martedì12 dicembre dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 mercoledì 13 dicembre dalle ore 8.00.Si ringrazia anticipatamente quanti parteciperanno.11-12-2017Sergio e Realina sono vicini a Massimiliano e famiglia per la perdita della madre11 dicembre 2017