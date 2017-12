Anna Delsoldato

Confortata dall'affetto della famiglia e sorretta dalla fede è mancataL'annunciano con immenso dolore i figli Luciano con Alba, Simona, Stefano e Luca, Carlo con Renata, Andrea e Sara, i nipoti ed i parenti tutti.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa di Sala Baganza.I funerali avranno luogo martedì 12 c.m. alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Sala Baganza, indi per il cimiterio locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Alessio Alfieri.Siamo riconoscenti a Cristina per l'amorevole assistenza.11-12- 2017Ï Luisa, Paola, Edo e ManuÏ Iolanda e GinoÏ Cristina e StefanoÏ Fam. Savi ElgoreÏ Famiglie Albarelli e StocchiÏ Quirino, Roberto e fam.Ï Alessandro, Mariangela, Davide e Francesco FavaÏ Daniele, Paola, Valentina e Ivan RossiÏ Famiglia GrussuCaraci sei stata per noi: rassicurante e materna hai seguito i nostri passi nella crescita.Ora attendiamo i tuoi messaggi dal cielo.I tuoi adorati nipoti e pronipoti.11-12-2017Rita, Ugo, Ilaria e Davide sono vicini a Luciano, Carlo e rispettive famiglie per la perdita della carissima zia11 dicembre 2017Ricordiamo con affetto la cara ziae siamo vicini a Luciano, Carlo e familiari.Leonarda e Bonfiglio.11 dicembre 2017In questo triste momento siamo affettuosamente vicini a Luciano, Carlo e rispettive famiglie per la perdita della loro cara mammaFamiglia Fabio Giuffredi.11 dicembre 2017Franca, Stefania e le loro famiglie sono vicine a Luciano, Carlo e famigliari per la perdita della cara mamma11-12-2017Lucia e Maurizio, Giovanna e Dante, Rossana e Antonio, Liana e Danilo, Marta e Luciano sono vicini con affetto a Carlo e famiglia per la perdita della cara mamma11-12- 2017Lina Gardoni e figli con affetto sono vicini a Carlo e famigliari per la perdita della cara mamma11 dicembre 2017