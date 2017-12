Renata Zambrelli

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 69Ne danno il triste annuncio il marito Luigi, la figlia Michela con Marco, fratelli, sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani martedì 12 c.m. alle ore 14.15partendo dalla Sala di Commiato Cof Arduini(Via Spadolini, 14/d- Monticelli T.), per la chiesa di Basilicanova, indi al Tempio della Cremazione.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Stefano Del Canale e a tutto il personale del Centro Cure Progressive di Langhirano.La famiglia ringrazia tutti coloro che le sono stati vicini in questi anni.11 dicembre 2017Ï Famiglia ZaghiTi ricorderemo sempreLe tue sorelle e i tuoi fratelli con le rispettive famiglie.11-12-2017Valter e Giovanna, Mauro e Cinzia si uniscono al dolore di Luigi e Michela per la perdita della cara11-12-2017Fiorenzo e Maria Pia, profondamente commossi, sono vicini nel dolore a Michela e al papà Luigi per la perdita della loro cara11 dicembre 2017