Giulietta Bonardi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 88Addolorati ne danno il triste annuncio la figlia Silvia con Gianni, i nipoti Marco, Francesca con Cristian, Alessia con Michele, gli adorati nipotini Mattia, Lorenzo e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 13 dicembre alle ore 9.00 partendo dalle Sale del Commiato «Cof» in Viale Villetta n.16, per la Chiesa Parrocchiale di Langhirano dove per le ore 9,30 circa sarà celebrata la Messa, indi per il Cimitero di Mattaleto.Questa sera alle ore 20.00 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott.ssa Maria Beatrice Ceresini per la disponibilità che ha sempre dimostrato.12 dicembre 2017Ciaoora sei un angelo, ma non sei in cielo, la mamma ha detto che sei sempre con noi....Nel nostro cuore e ci rimarrai per sempre.Grazie per tutte le volte che ci hai fatto addormentare, ti piaceva sederti vicino e guardarci per ore.Quanti giochi abbiamo fatto insieme e quante cose ci hai raccontato...quelle cose che solo una nonna può raccontare.Rimarrai per sempre la nostra nonna Giulia.Un bacio grande,I tuoi nipotini Mattia e Lorenzo.12 dicembre 2017Ciao ziaAlessandra, Mario, Paolo e famiglia.12 dicembre 2017Paolo Elisabetta e Francesco partecipano al dolore di Silvia e famiglia per la perdita della mamma12 dicembre 2017La famiglia Agostino Folzani partecipa al dolore di Silvia per la scomparsa della cara mamma12 dicembre 2017