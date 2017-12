Erminio Sani

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 104Lo annunciano il figlio Umberto con Isabella, Lorenza e Letizia.I funerali si svolgeranno mercoledì 13 dicembre alle ore 14 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa del Buon Pastore.Un particolare ringraziamento agli amici Frederick e Myla Narciso per le amorevoli cure prestate, alla cara Angelina per l'affettuosa compagnia e al medico curante Dott. Mario Ghillani.12 dicembre 2017Ï Renata e Maria Grazia MariÏ Fabrizio, Cristina, Chiara e Lucrezia GanazzoliÏ Valentino SaniClaudia Azzali, Maria Teresa Bobbio, Anna Capitani, Gabriella Pallavicino, Silvia Gazza Pavesi partecipano al dolore del figlio Umberto ricordando con riconoscenzaper lunghi anni presente in ogni felice ricorrenza delle loro famiglie.12 dicembre 2017Anna, Gigi, Sabina, Paolo, Cristina e Claudio sono vicini ad Umberto, Isabella, Lorenza e Letizia per la perdita di12 dicembre 2017Enrichetta, Giuseppe e Paola abbracciano Umberto ed Isabella per accompagnareverso il sereno.12 dicembre 2017