Giuseppe Frassani

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il doloroso annuncio la moglie Anna, i figli Giacomo con Cristina e Gianparide con Stefania, i nipoti Mattia, Peter con Daniela e Sofia, Jessica con Paolo, sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 12 dicembre alle ore 14.30 partendo dall'abitazione in località Marena per la chiesa di Specchio indi al Tempio dellla Cremazione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott.ssa Maria Paola Sterbini, alla Dott.ssa Marcella Saccò, alle infermiere domiciliari e alla Farmacia Dott. Leonardi.12 dicembre 2017Ï Famiglia Bocelli ElgoreÏ Famiglia Bocelli StefanoSilvana con le figlie Lara e Monia con Stefano e Bruno si uniscono al dolore di Anna, Giacomo e Paride per la perdita del caro12 dicembre 2017