Pietro Barbuti

Munito dei conforti religiosi è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio la moglie Silvana, i figli Adriana con Piero e Mario con Mara, i nipoti Enrica con Luca, Giovanni con Rebecca e l'adorata Maddalena, Andrea ed Arianna, il fratello Fulvio, la cognata, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo a Borgotaro mercoledì 13 c.m. partendo alle ore 10 dall'abitazione in Via Tarodine, n. 11 per la chiesa parrocchiale di S. Rocco. Il corteo funebre avrà luogo in auto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la suddetta chiesa.Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla mesta cerimonia.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Bracchi, a tutto il personale degli Assistenti Domiciliari ed alle care Svitlana e Maryia per le cure prestate.12-12-2017Gino, Stefania e Maria, con Francesca, Rebecca e l'adorata Maddalena, partecipano al dolore di Silvana, Adriana e Mario per la perdita del caro12 dicembre 2017