Maria Rosa Vezzosi

Ci ha lasciatoNe danno il doloroso annuncio il marito Sergio, la figlia Ilenia con Marco, l'amato nipote Andrea e familiari tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 13 c.m. alle ore 10 partendo dalla sala del commiato S.Mauro Abate di Colorno per la chiesa parrocchiale di S.Polo.Le ceneri riposeranno nel cimitero di S.Polo.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa parrocchiale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.12 dicembre 2017Ï Maria, Oleana, Otriade figli e famiglieÏ Famiglia Ferrari Adriano e figliÏ Famiglia Ferrari ErmesÏ Silvano e Paola FoliÏ Franca, Luigi, Davide Ori e famigliaÏ Annamaria, Pierluigi AlbertiPierleandro, Ferdinando e Rosangela con le famiglie partecipano al dolore di Sergio ed Ilenia per la perdita della cara12-12-2017Gli amici della Prociv di Torrile partecipano al dolore di Sergio ed Ilenia per la scomparsa della cara12 dicembre 2017Ï Alberto e Gabriella De CarliAlberto e Silvana e gli amici dell'Andrea Club si uniscono al dolore di Sergio e familiari per la perdita della carae ricordano il suo grande coraggio e la gioia di vivere.12 dicembre 2017Mariangela e Antonio, Afro e Mirella, Giusi e Antonio, Ferruccio e Marina, ricordando i bei momenti trascorsi insieme, profondamente addolorati, si stringono a Sergio e familiari per la perdita della cara12 dicembre 2017L'Associazione «Amici del Maiale» partecipa con profondo cordoglio al lutto di Sergio e famiglia per la scomparsa dell'amata12-12-2017Titolari e dipendenti della Digiemme Srl nel porgere le più sentite condoglianze partecipano con affetto al dolore di Sergio ed Ilenia per la perdita della cara12-12-2017