Marta Della Giacoma

E' mancatadi anni 67Lo annunciano il marito Ermanno con Giuseppe, cognate, nipoti, parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 13 c.m. alle ore 14.30 in RigosoServa il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al Prof. Zini, al Dott. Molinari, al Dott. Attolini e al reparto di Medicina dell'Ospedale di Castelnovo ne' Monti per le amorevoli cure prestate.Questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Rigoso si reciterà il S.Rosario.12 dicembre 2017Ï Fam. Giuseppe BeriniÏ Alberto, Monica e figliÏ Gina, Claudio, Michela, MarcoÏ Nora Mavilla e figliÏ Luigi e Mariuccia e figliProfondamente addolorati, abbracciamo con tanto affetto Ermanno e Giuseppe per la prematura scomparsa della caraI cugini Lidia, Palma, Giulio, Enzo e famiglie.12 dicembre 2017Titolari e dipendenti dell'officina Moretti sono vicini a Giuseppe per la perdita della mamma12-12-2017Antonio Rozzi con Paola, Graziella e Giose sono vicini al caro amico Giuseppe e al papà Ermanno per la perdita della cara12 dicembre 2017Giuseppina, Luigi e Giuseppe sono vicini ad Ermanno e Giuseppe nel ricordo della amatissima12-12-2017