Liliana Manzini

«... Non importa quanto buio sia questo momento,una nuova luce illuminerà la tua vita....»È mancataNe danno il triste annuncio le figlie Barbara e Monica, i nipoti Giorgia, Nicola e Mattia, i generi Alberto e Fabrizio.I funerali si svolgeranno domani giovedì 14 dicembre partendo alle ore 8.45 dalla camera mortuaria delle Piccole Figlie per la chiesa di San Pellegrino, indi al cimitero di Noceto.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 21.00 presso la stessa chiesa.La famiglia desidera ringraziare di cuore il medico curante Dott. Paolo Elgorni Basevi per la premurosa dedizione e tutto il personale dell'Hospice Piccole Figlie per le amorevoli cure prestate.Un sentito grazie a Natalia per l'umanità sempre evidenziata.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.13 dicembre 2017Ï Nadia, Erios, Lisa e IreneÏ Fam. Luigi GuareschiÏ Fam. Italo Maini e figliÏ Ida, Massimo e MarilenaÏ Vittorio, Mirella e famigliaÏ Famiglie Pietro, Paolo CavatortaSiamo vicini a Barbara e famiglia per la perdita della cara mammaLuciano, Graziana, Francesca e Giorgia.13-12-2017Elisabetta e Marco con Daniele e Bianca, stringono in un affettuoso abbraccio Barbara e Monica e ricordano commossi la cara13 dicembre 2017Michela, Marco, Alessandro, Daniela, Luciano, Filippo si uniscono commossi al dolore di Barbara, Monica e familiari per la perdita della loro cara mamma13 dicembre 2017Angelo con Paola, Silvia e Giulia, Luciano con Giancarla si uniscono al dolore di Barbara e Monica e dei familiari per la perdita della cara13 dicembre 2017Giovanni, Luciana e Giulia stringono in un affettuoso abbraccio Barbara e Monica per la scomparsa della mamma13 dicembre 2017