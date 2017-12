Carlo Allegri

È mancato all'affetto dei suoi cariMaestro del LavoroAddolorati ne danno il triste annuncio la moglie Mirella, i figli Francesco con Monica, Filippo con Manuela, le adorate nipoti Maria Chiara, Caterina e Francesca.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.00 partendo dalle «Piccole Figlie» per la Chiesa della SS. Annunziata indi per il Cimitero della Villetta.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott. Alessandro Biazzi e all'Hospice delle Piccole Figlie ed in particolar modo a Suor Erika Bucher per l'immensa umanità dimostrata.13 dicembre 2017I consuoceri Rosetta e Guido Folloni con Alessandro e Antonella partecipano al dolore di Mirella, Francesco e Filippo per la scomparsa del caro13 dicembre 2017Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale e tutti i dipendenti di Istituto Parma Qualità partecipano al dolore del collega Filippo per la perdita del caro papà13 dicembre 2017Direzione, impiegati e maestranze della Cerve SpA partecipano con commozione al dolore del Dott. Francesco Allegri per la scomparsa del padre signor13 dicembre 2017Ï Giovanni BormioliÏ Francesco De BartolomeisÏ Fabrizio BollatiÏ Tiziano CostaÏ Marco FerrariÏ Stefano PetazziniÏ Diego RizziÏ Massimo SettiÏ Cesare SilviÏ Pietro ZatteraRoberto e Rita Gardella sono vicini a Francesco e famiglia nel dolore per la perdita di13 dicembre 2017L'Ufficio Commerciale Conto Terzi è vicino a Francesco e famiglia per la scomparsa del padre13 dicembre 2017Manuela, Luisa e Augusto Rossetti si stringono con affetto a Filippo e famiglia in questo triste momento di sofferenza per la perdita del papà13 dicembre 2017