Paolina Nepoti

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano le figlie Mirella ed Elisabetta con Carlo, Bruno ed Enrico.Il funerale avrà luogo giovedì 14 dicembre alle ore 10.15 partendo dalla Casa del Commiato Sant'Ilario (via Zanardelli 11 Parma) per la chiesa di San Bernardo degli Uberti (via Ravenna) indi al cimitero della Villetta.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Grazie di cuore alla Dottoressa Cristina Marastoni per la professionalità e umanità dimostrate.Grazie ad Oxana ed Irina per le cure prestate a Paolina nell'ultimo periodo della sua vita.13 dicembre 2017Ï Livia CieliÏ Vittorio Ampollini e Anna MariaÏ Stocchi ValeriaCiaosei la persona più importante della nostra vita!Hai fatto tutto per noi, abbiamo fatto tutto per te.Ti vogliamo bene, per sempre.Mirella, Elisabetta.13 dicembre 2017Maria Chiara ed Anna Caporali ricordano con profondo affetto la cara zia e partecipano al lutto di Mirella ed Elisabetta per la perdita della mamma13 dicembre 2017Carlo e Paola Dazzi con le rispettive famiglie sono vicini a Mirella ed Elisabetta per la scomparsa della cara mamma13-12-2017Luisa e Cecilia si stringono ad Elisabetta e Mirella per la scomparsa dell'adorata13 dicembre 2017Stringo in un forte abbraccio Elisabetta e Mirella in questo momento di dolore ricordando l'intelligenza e l'ironia diche porterò sempre nel mio cuore.Daniela con Edo, Davide e Michele.13 dicembre 2017I bambini e le bambine della Classe II A insieme ai loro genitori abbracciano la maestra Elisabetta per la perdita della cara mamma13 ottobre 2017Cristina, Fiorita e Vanna si stringono ad Elisabetta e Mirella, per la dolorosa perdita della adorata madre13 dicembre 2017I condomini e l'amministratore dei Condomini Naviglio ed Edificio 5, partecipano al dolore dei familiari, per la scomparsa della signora13 dicembre 2017