Maurizio Tarasconi

Ci ha lasciato il nostro carodi anni 52Ne danno il triste annuncio la mamma Beatrice, le figlie Tamara e Tasha, i fratelli Sabrina e Valerio, la nipote Francesca, zii, zie e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 14 dicembre alle ore 14.00 partendo dalla Sala del Commiato Barili in via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa parrocchiale di Langhirano, indi proseguirà per il Tempio di Valera.Un particolare ringraziamento al Reparto e Day Hospital Oncoematologia dell'Ospedale Maggiore di Parma.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma opere di bene.13 dicembre 2017Ï Famiglia PanichiÏ Famiglia GalloniÏ Tarasconi MafaldaÏ Camorali Pina e FrancoÏ Famiglie BorchiniÏ Gavino Cuccui e fam.Lo zio Alberto Ilari e famiglia si uniscono al dolore di Beatrice e familiari tutti per la perdita del caro13 dicembre 2017Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale e tutti i dipendenti di Istituto Parma Qualità partecipano al dolore della collega Sabrina per la perdita del caro fratello13 dicembre 2017Roberto Moroni e famiglia si uniscono al dolore dei familiari per la perdita del caro13 dicembre 2017Gli amici tutti del Circolo Arci Langhirano si uniscono al dolore dei familiari per la scomparsa dell'amicone13 dicembre 2017