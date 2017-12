Tiziana Baratta

Dopo l'improvvisa scomparsa della caradi anni 70lo annunciano con profondo dolore le figlie Cristina e Roberta, il nipote Andrea, le sorelle, il fratello e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 14 dicembre alle ore 9.45 partendo dalle Sale del Commiato Ade per la chiesa parrocchiale delle SS. Stimmate di via Sbravati nel Quartiere Montanara, proseguiranno per il cimitero di Fontanellato.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.13 dicembre 2017Ï Mariuccia e famiglia Ambrosini