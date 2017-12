CROCE



Ci ha lasciato Germano Pellegrini



Ne danno il triste annuncio la moglie Luisa, i figli Novella e Francesco insieme a Marina.



Lo abbracciano i suoi adorati nipoti Carolina, Alessandro e Pietro.



I funerali si svolgeranno domani 14 dicembre alle ore 11,15 nella chiesa di San Giovanni Battista (Via Anna Frank), indi al cimitero di Marore.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19,30 nella stessa chiesa.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Parma, 13 dicembre 2017



Ï Antonio Figna



Ï Carla e Enrico Molinari



Ï Prof. Vittorio e Laura Rizzoli



Ï Famiglia Aresi



Sarai sempre insieme a noi Germano



Giampaolo con Tito Paolo e Laura, Andrea e Francesca, Tommaso, Enrico; Francesca con Alessandro, Franca e Stefano, Matilde, Pietro. Parma, 13 dicembre 2017



Giulio e Marilena, Ghito e Francesca partecipano commossi al dolore dei familiari per la perdita del caro Germano Parma, 13 dicembre 2017



Elsa Orlandini partecipa commossa al dolore della famiglia per la scomparsa del caro Germano Parma, 13 dicembre 2017



La Presidente di Progetto Itaca Gughi Radice Fossati, la Presidente della Fondazione Itaca, Progetto Itaca Parma e il Club, i consiglieri e i volontari partecipano al lutto per la improvvisa e repentina scomparsa dell'amico e consigliere Germano



ed esprimono alla moglie Luisa e ai figli la loro commossa partecipazione al lutto. Parma, 13 dicembre 2017



Il Presidente, il Consiglio direttivo e tutto il team di Parmail - Associazione Italiana contro le Leucemie, prende viva parte al dolore del Vice Presidente Dott. Giampaolo Pellegrini, per la perdita del fratello Germano Parma, 13 dicembre 2017



La Direzione, la Segreteria, gli amici tutti della Sezione Golf del Cus Parma, partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa del carissimo amico Germano Parma, 13 dicembre 2017



Ciao Germano



caro amico di sempre.



Porteremo con noi il privilegio della tua amicizia, il ricordo della tua generosità, integrità e correttezza, nonchè della tua coinvolgente simpatia e comunicativa.



Sono stati bei momenti insieme, grazie di tutto.



Abbracciamo con affetto in questo momento di dolore Luisa, Checco e Novella e familiari tutti.



Adriana, Alessio, Costanza e Matteo. Collecchio, 13 dicembre 2017



Ciao Germano



ci mancherai tanto, è stato così facile e bello volerti bene.



Dai un bacio a Guido da parte nostra.



Mariola, Latino, Gerardo, Gregorio. Parma, 13 dicembre 2017



Isabella, Giuseppe, Giovanni si stringono a Luisa e famigliari per la scomparsa dell'indimenticabile amico Germano Parma, 13 dicembre 2017



Nora, Iginio e Giovanna Zoffi con famiglia si uniscono al dolore di Luisa, Francesco e Novella per la perdita del caro Germano Codroipo, 13 dicembre 2017



Cristina e Giampaolo, Micaela ed Ernesto con Anna, Maria, Giulia, Emma e Pietro salutano Germano Pellegrini



con grande affetto stringendosi a tutta la sua famiglia. Parma, 13 dicembre 2017



Enrico, Maddalena, Max si stringono commossi al dolore di Luisa, Francesco, Novella per la perdita del caro Germano Parma, 13 dicembre 2017



Stefano, Marina, Chicca e Pietro sono affettuosamente vicini a Luisa, Novella, Francesco, Paolo e Francesca, con tanta tristezza ma con un sorriso nel ricordo di Giacomo Parma, 13 dicembre 2017