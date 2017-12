Fabrizio Graiani

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 74Lo annunciano la moglie Ornella, i figli Michele con Katia, Marco con Federica, i nipoti Roberto, Christian e Martina, la sorella Ebe e parenti tutti.Il funerale avrà luogo venerdì 15 dicembre alle ore 8,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Miano di Corniglio indi al Crematorio di Valera.I Rosari verranno recitati questa sera alle ore 20,30 presso la chiesa di Corniglio e Sant'Andrea a Parma.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.14 dicembre 2017Ï Famiglia Ennio GraianiÏ Nella e PietroÏ Dario Graiani e famigliaÏ Paolo Superchi e famigliaÏ Carla Longhi e famigliaÏ Fam. Pierino MagnaniÏ Alessandro Saccenti e famigliaÏ Stefano Saccenti e famigliaA un Grande AmicoStefano, Tina, Simone, Giada, Antonietta.14 dicembre 2017I titolari, dipendenti e collaboratori dell'Agenzia Unipolsai Assicurazioni Saccenti, sono vicini al collega Graiani Michele e famiglia esprimendo le loro condoglianze per la scomparsa del caro14 dicembre 2017Fausto, Mario, Cinzia, Enrico e Natha partecipano commossi al dolore di Ornella, Michele, Marco ed Ebe per la perdita del caro14 dicembre 2017