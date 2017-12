Ha raggiunto il caro Olivierodi anni 95Lo annunciano la figlia Annalisa, il nipote Daniele con Silvia e Nicole, e i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 15 dicembre alle ore 9,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Maria Immacolata indi al Tempio crematorio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alla nipote dottoressa Patrizia Giaroli, al medico curante dottor Coperchini, alla signora Halyna, a Sergio e Paola Burani.14 dicembre 2017Ï Ginetta Ghidini e famigliaSiamo vicini ad Annalisa e famiglia per la perdita della cara mammaClaudio e famiglia, Norma e Lina.14 dicembre 2017Gli amici Silvana e Giancarlo, Lucedio e Luisa, Luigi e Auretta e nonna Maria, con tanto affetto ed amicizia, sono vicini ad Annalisa e Daniele per la perdita della cara14 dicembre 2017Luisa, Davide, Silvia, Zoe e Agata sono vicini in questo triste momento ad Annalisa e Daniele per la perdita della cara14 dicembre 2017