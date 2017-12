Bruno Guatelli

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio la moglie Dimma, i figli Silvana, Silvano con Patrizia; le nipoti Alessia, Clara, Gessica con Sofia; il fratello Paolo, la sorella Rosanna e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 15 dicembre alle ore 14,30,partendo dalla Sala del Commiato Cof «Barbieri-Ghidini»(via Santi 14, ove è allestita la camera ardente) per la chiesa di Medesano, indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 nella chiesa di Medesano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.14 dicembre 2017Ï Armando, Mariella, MatteoCiaoPurtroppo accade in un solo momento ciò che non vorremmo accadesse mai.Sarai un dolce ricordo.Ti vogliamo bene.Silvana, Alessia, Clara.14 dicembre 2017Tutti i dipendenti della ditta Scia Srl sono vicini alla famiglia Guatelli per la perdita del loro adorato14 dicembre 2017