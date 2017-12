Marzio Varoli

Ci ha lasciatodi anni 77Lo annunciano addolorati i figli Magda con Fabio e Luca con Nicoletta, i cari nipoti Silvia, Matteo, Andrea ed Alice unitamente ai consuoceri.Il funerale si svolgerà nella chiesa di San Pellegrino a Parma in Strada Farnese n. 3 questo pomeriggio alle ore 15.15 indi al Tempio di Valera.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia sentitamente tutto il personale di Villa Gay Corradi di Trecasali per le cure profuse.15-12-2017Ï Bruna, Stefano, ElisabettaÏ Sereno e Mina FerrariÏ Paola e Stefano LongariÏ Nanda LongariÏ Famiglia Francesca ZaniniLe collaboratrici di Agri-Eco Sara, Marta, Chiara, Elisa, Federica e Giorgia sono vicine a Magda e famiglia per la scomparsa del caro15 dicembre 2017Cromital srl partecipa al dolore dei famigliari per la scomparsa del signorstimato collaboratore della Società.15 dicembre 2017Maestri Daniela e tutto il Team della San Carlo di Noceto si unisce al collega Luca in questo triste momento per la perdita del caro papà15 dicembre 2017Raffaella e Giacomo sono vicini a Magda e famiglia per la scomparsa del caro15 dicembre 2017