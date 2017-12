Wanda Finardi

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 91Lo annunciano il figlio Andrea con Monica, la nipote Alessia con Federico e Ludovica, la consuocera Rina e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 16 dicembre alle ore 9.15 presso la chiesa di San Bernardo degli Uberti, indi al cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento va a tutto il personale della casa protetta Ines Ubaldi per le amorevoli cure prestate.15 dicembre 2017Carai ricordi di amore e bontà non se ne andranno con te.Alessia.15 dicembre 2017Rina, Simona e Alessandro si stringono affettuosamente ad Andrea per la perdita della cara mamma15 dicembre 2017Luisa, Alessandro, Francesco e famiglie si uniscono al dolore di Andrea per la perdita della cara mamma15 dicembre 2017Il Fondo di Solidarietà R. Barilla", il Gruppo Medaglie d'Oro ed il Cral Aziendale della Società Barilla, a nome di tutti i Soci, partecipano al lutto di Andrea Cocconcelli per la perdita della madre15 dicembre 2017"La Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce il proprio collaboratore Andrea Cocconcelli per la perdita della madre signora15 dicembre 2017