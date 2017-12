Sandro Barbieri

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 59Lo annunciano con immenso ed infinito dolore la moglie Stefania, l'adorato figlio Filippo con Giulia, il fratello Umberto con Lucia, Marco, Flavia e Silvia, la suocera Anna, la cognata Sandra e parenti tutti.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Basilicagoiano.I funerali si svolgeranno domani sabato 16 dicembre alle ore 10.00partendo dalla Sala del Commiato Arduini Cof(v. Spadolini, 14/d- Monticelli T.) per la chiesa di Basilicagoiano indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare ai medici e a militi della Croce Azzurra di Traversetolo.15 dicembre 2017Ï Tagliavini Luca e e famigliaÏ Eugenia e Franco ArduiniÏ Angelo e Martina CastagnettiÏ Famiglia Pompeo BodriaÏ Castagnetti Maria e famigliaÏ Prospero e TaniaÏ Fam. Paolo e Stefano MordazziÏ Paolo Costoncelli e famigliaÏ Famiglia Giuseppe DaidoneÏ Famiglia Francesco DaidoneÏ Fam. Gildo ValentiÏ Famiglia Sergio, Tina BertinelliÏ Famiglia Roberto, Simona BertinelliÏ Famiglia Adriana, Guido, Andrea BodriaÏ Famiglia Ivonne, Giovanni SchivazappaÏ Luisa Albarelli e figliÏ Alba Lori e famigliaÏ Famiglia Alfredo CabriniÏ Lorenza Ziveri e famigliaÏ Fantuzzi Franco e SabrinaCiaoTuo fratello Umberto ti ricorda con un grande ed affettuoso abbraccio insieme a Lucia, Marco, Flavia e Silvia.15 dicembre 2017Guido e Silvana sono vicini a Stefania e famiglia e al fratello Umberto per la perdita del caro15 dicembre 2017Zia Anna, zio Umberto, Tina e famiglia stringono in un forte abbraccio Stefania e Filippo per la perdita diCiao Sandro.15 dicembre 2017I cugini Rita, Michele e Valentina commossi e dispiaciuti per la prematura scomparsa disi stringono fortemente a Stefania, Filippo e famigliari.15 dicembre 2017Bonfiglio, Giovanna, Silvia sono vicini a Stefania e Filippo in questo triste momento per la perdita del caro15 dicembre 2017Grazieci hai regalato momenti meravigliosi, indelebili nel tempo.Franco, Stefano, Paolo, Ciro, Marco, Claudio e famiglie.15 dicembre 2017Enrico, Marina e Lorenzo partecipano al dolore di Stefania, Filippo e famiglia per la perdita del caro15 dicembre 2017Partecipiamo commossi al dolore di Stefania e Filippo per la perdita del nostro caro amicoCiro, Anna, Luciana, Nicola con Katia e Jacopo.15 dicembre 2017Le amiche di sempre: Donatella, Eliana, Graziana, Iride, Simonetta e Teresa abbracciano con affetto Stefania e Filippo in questo momento di grande dolore per la scomparsa del caro15 dicembre 2017Ciaoun abbraccio grosso a Stefania e Filippo.Marco e Grazia.15 dicembre 2017In questo momento di grande tristezza e profondo smarrimento per la scomparsa dimi stringo a Stefania, Filippo, Anna e Sandra e porgono sentite condoglianze.Vilma e figli.15 dicembre 2017Andrea, Martina, Valentina e Iacopo si stringono all'amico Filippo e famiglia per la scomparsa del loro caro15 dicembre 2017L'Assistenza Pubblica «Croce Azzurra» partecipa con sentimenti di profondo cordoglio al dolore di Umberto e famigliari per la scomparsa del caro fratelloporgendo sentite condoglianze.15 dicembre 2017