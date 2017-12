CROCE



Ci ha lasciato Fanny Manfrini ved. Dall'Aglio



Ne danno il triste annuncio il figlio Andrea con Maria Ludovica, il nipote Michele con Maria Elisa e parenti tutti.



I funerali avranno luogo lunedì 18 dicembre partendo alle ore 14.30 dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa del Sacro Cuore indi si proseguirà per il Cimitero della Villetta.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Parma, 17 dicembre 2017



Ï Andrea e Maria Grazia Fontanella



Stefano e Cinzia, Mauro e Patrizia, Alberto e Grazia, Giacomo e Gabriela sono vicini ad Andrea per la perdita della cara Fanny Parma, 17 dicembre 2017



Corrado Ferrari con Caterina, Federico e Beatrice partecipa al dolore dell'amico Andrea e famiglia per la perdita della cara mamma Fanny Parma, 17 dicembre 2017



Mimma e Antonio Braibanti sono vicini con affetto ad Andrea e famiglia per la dolorosa perdita della mamma signora Fanny Manfrini Parma, 17 dicembre 2017