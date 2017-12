Adriana Rinaldi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 79Lo annunciano con immenso dolore il figlio Roberto con Anna, il fratello Gianluca e i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, lunedì 18 dicembre 2017, alle ore 14.15 partendo dallaSala del Commiato di Felino «Le Valli», in Via Roma 6, per la chiesa di Sala Baganza, indi per il cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Sala Baganza.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento.Si ringraziano sentitamente per le cure prestate il reparto di Oncologia d'Urgenza dell'Ospedale Maggiore di Parma e il medico curante Dott. Corrado Prati.17 dicembre 2017Ï Luisa, Paola, Edo e ManuÏ Rosina e famigliaÏ Lidia, Federica Guerci e famigliaÏ Fam. Elgore Savi