Aristide Balestrazzi

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Daniela, i figli Alessandro, Tommaso e i famigliari tutti.I funerali avranno luogo lunedì 18 dicembre alle ore 15,00 partendo dalla Casa di Cura «Piccole Figlie» per «Il Tempio» di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Maurizio Consigli e alle infermiere del servizio domiciliare del distretto «Montanara» per le amorevoli cure prestate.17 dicembre 2017Ï William, Germana e Christian LesignoliI soci del Circolo Aquila Longhi, del Circolo di Coordinamento dei Parma Clubs e di Parma Voladora sono vicini a Daniela, Alessandro e Tommaso e partecipano al loro dolore per la scomparsa del caro17 dicembre 2017Gli amici di sempre, le compagne e i compagni della sezione F del liceo Marconi, il gruppo del calcetto sono vicini ad Ally e Tommy in questo momento di dolore per la perdita di17 dicembre 2017Il gruppo «Los Changos» Paolo, Mario, Roberto, Claudio, Igino insieme a Dante, Rosetta, Tina, Bea, Abba e Paola partecipano all'immenso dolore di Daniela, Alessandro e Tommaso per la perdita dell'amico17 dicembre 2017