Rita Garbazza

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio il marito Armando, i figli Roberto con Liliana e Giuseppe con Margherita, il fratello Alberto con Rosetta e i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 18 dicembre alle ore 14,30 nella Chiesa Parrocchiale S.Croce di Fontanellato e si proseguirà per il Tempio di Valera.La cara salma sarà fatta giungere dall'Ospedale di Vaio.Il S.Rosario sarò recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di S.Croce.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante dott. Paolo Guareschi per la professionalità e le amorevoli cure prestate, ai militi della CRI di Fontanellato e ai reparti dell'ospedale di Vaio.17 dicembre 2017Ï Famiglie Galli Angelo e StefanoAlberto e Rosetta, Ilaria e Cristina con le rispettive famiglie, commossi, si uniscono al dolore di Armando, Roberto e Giuseppe per la perdita della caradi cui porteranno nel cuore la grande generosità.17-12-2017Soci, dipendenti e collaboratori della ditta Milltex S.p.A. sono vicini a te Giuseppe e alla tua famiglia, in questo momento di dolore, per la perdita della carissima mamma17-12-2017Margherita, Sabina, Cristina e Ivan, con affetto abbracciano Giuseppe e familiari e partecipano al loro dolore per la perdita della cara mamma17 dicembre 2017