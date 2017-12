Silvio Grandi

È mancatoAddolorati lo annunciano i figli Dante ed Elisa con le rispettive famiglie.Carmen, Francesca, Maria Giuseppina e Mario salutano il nonno con un forte abbraccio, ricordandolo con il suo sorriso ed il suo esempio.I funerali si svolgeranno lunedì 18 alle ore 11.00 presso la Chiesa di Sorbolo indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Il S. Rosario verrà recitato questa sera, domenica 17, alle ore 19.00 presso la chiesa parrocchiale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada ai medici ed alle infermiere che lo hanno assistito in questi mesi.Non fiori ma offerte all'AVIS-CRI-AIDO di Sorbolo.17 dicembre 2017Ï Daniela e Maurizio BianchiÏ Adelmo ed Elvia TerziÏ Franca, Gianna Zanichelli e fam.Ï Famiglia MontiÏ Fam. Rodolfo BorsiÏ Matteo Grisenti e famigliaÏ Gandolfi ColoriIl Consiglio Direttivo ed i donatori tutti dell'Avis di Sorbolo, esprimono sentimenti di solidale partecipazione al grave lutto dei famigliari per la scomparsa del Socio emerito e fondatoreMedaglia d'oro della Sezione.17 dicembre 2017Il Coro Storie dai Monti è tutto stretto intorno a te Dante per la perdita del tuo caro papà17 dicembre 2017Ciao caro e indimenticabile amicoFulvio e Maria Grazia.17 dicembre 2017Nel ricordo di una lunga e bella amicizia, Anna Berta Spaggiari insieme alle figlie Maria Cristina e Anna Rita partecipa commossa al dolore di Elisa e di Dante per la perdita del loro caro papà17 dicembre 2017