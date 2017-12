Luigi Loschi

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 76Ne danno l'annuncio: la moglie Anna, i figli Paolo con Elisabetta; Barbara con Giovanni, i nipoti Marco, Lisa e Cristina, il fratello Franco con i figli, la cognata, i nipoti, i cugini ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 18 dicembre alle ore 15 partendo dall'abitazione in località Franchini n.18 per la chiesa di Santa Maria di Fatima, seguirà la cremazione.Il S.Rosario sarà recitato questa sera domenica alle ore 20,30 nell'abitazione in località Franchini n.18.Il presente serve di partecipazione e di anticipato ringraziamento.17-12-2017