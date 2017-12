CROCE



Clara, Paolo, Antonia, Anna Lisa, Luigi insieme alle loro Famiglie annuncaino a funerali avvenuti, che l'amatissimo babbo Attilio Pelagatti



di anni 101



Si è spento serenamente.



Ora si è ricongiunto con la cara mamma Maria Vittoria e insieme riposano nella Pace del Signore.



I famigliari ringraziano il Dott. Francesco De Giovanni per la disponibilità e le amorevoli cure.



Un grazie di cuore per la preziosa presenza a Milagros e Adela. Parma, 19 dicembre 2017



Ï Lorenza e Gabriele Comelli



Ï Famiglie Buia-Monachesi



Paolo, Gianna e Leo Peroni partecipano commossi al dolore della signora Clara Pelagatti Benassi e dei famigliari per la scomparsa del padre Attilio Pelagatti Parma, 19 dicembre 2017



La Società Cromital partecipa al dolore della signora Clara Pelagatti per la perdita del padre Attilio Pelagatti Parma, 19 dicembre 2017



Angela e Roberto sono affettuosamente vicini a Clara e Gigi per la scomparsa del loro caro Attilio Pelagatti Parma, 19 dicembre 2017



Giovanni, Giacomo e Antonella Malmesi partecipano al dolore della Signora Clara e dei famigliari per la perdita del padre Attilio Pelagatti Parma, 19 dicembre 2017