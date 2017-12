Ermes Aimi

«Che il tuo riposo sia dolce come il tuo cuore fu buono»Ci ha lasciato il nostro caroLo annunciano il figlio Maurizio con Lorella, l'adorata nipote Francesca, la consuocera Rina e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la Chiesa Parrocchiale di Vignale di Traversetolo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento al medico curante Dottoressa Enrica Zambrelli, alla Dottoressa Anna Maria Ferrari, alle infermieri domiciliari di Traversetolo, alla signora Liliana.Un grazie particolare alla nostra amica Manuela per le premurose attenzioni, la spensieratezza e allegria che ha regalato ad Ermes in questi momenti di difficoltà.21 dicembre 2017Ï Luciano, Marisa e Stella BaldiÏ Antonella, Marcella, Alfredo RicciÏ Mariangela Orsi e fam.Ï Sara, Michela e famiglieÏ Bruna e Stefano BottiÏ Ivo e Luisa GrentiÏ Famiglie Varoli e BarozziCiao nonno...Sempre nel mio cuore, fiera di te!!Francesca.21 dicembre 2017Siamo vicini alla famiglia ricordando il signorche ci accoglieva sempre con un sorriso e una battuta.Fiorenza, Valerio, Maria Sole, Stella Maria, Gian Luca e Clotilde.21 dicembre 2017Per tecaro amico di tanti momenti spensierati il nostro ricordo affettuoso ed una preghiera.Stringiamo in un forte abbraccio Maurizio, Lorella e Francesca.Elisabetta e Chiara.21 dicembre 2017Gabriele Fontana e famiglia partecipano al dolore di Maurizio, Lorella e Francesca per la perdita del caro21 dicembre 2017Luisa, Annarita, Riccardo e Vittoria si uniscono al dolore di Maurizio, Lorella e Francesca per la perdita del caro21 dicembre 2017Tutte le famiglie Poletti si stringono a Maurizio e famiglia per la perdita del caro papà21 dicembre 2017Grenti Angiolina e figli si stringono a Maurizio, Lorella e Francesca per la perdita del caro21 dicembre 2017Rina Pelosi partecipa al dolore di Maurizio, Lorella e Francesca per la perdita dinel ricordo di tante giornate trascorse insieme.21 dicembre 2017I soci di Studio Sicurezza sono vicini a Maurizio per la perdita del caro papà21 dicembre 2017