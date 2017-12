Giulio Alfieri

Ci ha lasciatoLo annunciano la moglie Anna, la figlia Nicoletta con Lino, i nipoti Cristian con Silvia e il piccolo Lorenzo, la sorella Anna, cognati, cognate e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani venerdì 22 dicembre alle ore 9,00partendo dalle Sale del Commiato ADEper la chiesa di Panocchia, proseguiranno per il cimitero di Vigatto.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott.ssa Anna Allodi per la grande professionalità e umanità dimostrate.21 dicembre 2017Ï Famiglia Arnaldo ZambrelliÏ Mauro e Fiorella MusiariÏ Fausto e Rosetta VitaliÏ Silvana Bartoli BenelliÏ Fam. Scarica-ScaccagliaÏ Fabrizio Boschi e famigliaÏ Mario, Livia e Bruna MezzadriÏ Famiglie Giuliano e Stefano MezzadriÏ Famiglie Michele e Fausto MazziottiÏ Cristina, Giuliano Coser e figliNico e Lino ti saranno sempre grati per tutto quello che hai fatto.Grazie21 dicembre 2017Ciaoci mancherai tanto.Riposa serenamente.Lorenzo, Silvia e Cristian.21 dicembre 2017La sorella Anna con Livio e Andrea sono vicini ai famigliari per la perdita del caro21 dicembre 2017ti ricorderemo sempre per la persona splendida che eri.Famiglie Vittorio, Stefano, Loretta Pelloni.21 dicembre 2017Tino, Gina, Anna sono vicini ad Anna, Nicoletta e familiari per la perdita del caro21 dicembre 2017Giovanni, Giancarla, Emilia, Maddalena e Marco, Antonello e Flavia, Carmen e Gabriele sono vicini ad Anna, Nicoletta e Lino per la perdita del caro21 dicembre 2017Vi siamo vicini in questo triste momento per la perdita diSara, Mara, Simone, Giacomo, Olga e Francesca.21 dicembre 2017Ferruccio, Roberto, Alessandra e rispettive famiglie sono vicini ad Anna, Nicoletta e famigliari per la perdita del caro21 dicembre 2017