Gelsomino Fava

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio il figlio Roberto con Cinzia, i nipoti Marco, Luca e la sorella Ugolina.I funerali avranno luogo venerdì 22 dicembre partendo alle ore 14,45 dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di San Bernardo degli Uberti in Via Milano indi si proseguirà per il Tempio di Cremazione di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.21 dicembre 2017Ï Dina Patrizia e Antonella GiorgiÏ Fam. Franco IacobelliÏ Fam. Bruno GuerraI nipoti Gianni, Giorgio e famiglie partecipano al dolore di Roberto e Cinzia per la perdita del caro zio21 dicembre 2017Silla, Monica e Lele sono vicini a Roberto, Cinzia, Marco e Luca per la perdita del caro21 dicembre 2017Daniela, Roberto e famiglia sono vicini a Roberto e famigliari per la scomparsa del caro21 dicembre 2017