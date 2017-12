William Montacchini

Ha raggiunto la sua Brunadi anni 91Ne danno il triste annuncio i figli Patrizia e Roberto e parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 22 dicembre alle ore 10 presso la Chiesa di Santa Maria del Rosario in Via Isola indi si proseguirà per il Cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa Chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dottor Bordin alla Dottoressa Gervasi ed a tutto il personale del «Hospital Piccole Figlie».21 dicembre 2017Ï Bruno e Roberto BoschesiÏ Famiglia Nando RaboniÏ Famiglie Gabbi e MoriMariella e Renata si stringono in un forte abbraccio a Roberto e Patrizia, addolorate per la perdita del carissimo21 dicembre 2017Franco Daniela e Valter con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Roberto e Patrizia per la scomparsa del caro fratello21 dicembre 2017